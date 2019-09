Libri scolastici, si aprono i termini per presentare domande per le borse di studio

Finale Ligure. Presso gli uffici di segreteria delle scuole statali e paritarie secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado di Finale Ligure possono essere presentate le domande per le “Borse di studio” relative alle spese sostenute dalle famiglie per i libri di testo.

Il termine per la presentazione delle domande è il 30 novembre 2019 presso la scuola frequentata dallo studente nell’anno scolastico 2019/2020.

Per determinare la soglia reddituale funzionale all’ammissione della domanda ed alla formulazione della graduatoria si applicano alcuni abbattimenti sul reddito risultante dall’attestazione Isee 2019. Tra questi: 4 mila euro per ogni persona con handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/1992 a carico del nucleo familiare; per i figli a carico, oltre lo studente interessato al contributo sono previsti 3 mila euro per il secondo figlio, 7 mila euro per il secondo ed il terzo figlio, 11 mila euro per il secondo, il terzo ed il quarto o più figli.

Ai fini dell’ammissibilità della domanda, il nucleo familiare deve presentare, dopo i suddetti abbattimenti, una attestazione Isee 2019 non superiore a 50 mila euro. Il contributo da erogare non potrà essere inferiore a 20 euro.

Le spese sostenute dovranno essere autocertificate mediante gli appositi moduli-domanda depositati presso le segreterie delle scuole.

Per informazioni ed assistenza nella compilazione dei moduli è possibile telefonare al servizio benefici economici di Aliseo al numero 840848028 operativo dal 16 settembre al 29 novembre 2019 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 o inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica borsescolastiche@aliseo.liguria.it.

Sui siti web www.regione.liguria.it, www.giovaniliguria.it, www.aliseo.liguria.it si trovano i bandi delle borse di studio anno 2019. Sul sito web www.aliseo.liguria.it sono inoltre visibili le risposte alle domande più frequenti (Faq) sulle borse di studio.