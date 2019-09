Lavori sulle strade a Vado e Finale Ligure: ecco come cambia la viabilità

Vado Ligure/Finale Ligure. Anas ha programmato alcuni interventi sulle strade savonesi che provocheranno qualche disagio e cambiamenti alla viabilità.

Per lavori di installazione dell’impianto di telecomunicazione in galleria, la statale 1 dir/A “di Vado Ligure” sarà chiusa al traffico dal 23 settembre al 4 ottobre. Per contenere i disagi alla circolazione la limitazione sarà attiva nell’orario notturno 22:00 – 6:00, esclusi i festivi e prefestivi, con deviazione del traffico sulla viabilità locale di Vado Ligure e Porto Vado.

Infine, per consentire al Comune di Finale Ligure di realizzare il nuovo impianto semaforico pedonale al km 596,300 della statale 1 “Via Aurelia”, da lunedì 23 settembre e fino all’11 ottobre sarà attivo il senso unico alternato nella fascia oraria diurna 8:00 – 18:00.