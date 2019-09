L’APS vince in amichevole, l’Under 18 Eccellenza del Vado debutta in campionato

Vado Ligure. È stato un weekend impegnativo per Amatori Pallacanestro Savona e Pallacanestro Vado.

Le ragazze di coach Dagliano erano impegnate a Torino in un amichevole contro Pino Torinese, mentre la formazione Under 18 Eccellenza di coach Imarisio si è preparata per l’esordio stagionale, questa sera in casa alle ore 20,30 contro il College Borgomanero.

Abbiamo raccolto le testimonianze dei due coach. Il primo per ordine cronologico è coach Dagliano che commenta la prestazione di ieri, un successo per 51 a 34 per le biancorosse: “Non bisogna mai far fede al punteggio in queste amichevoli, non sono soddisfatto della prestazione perché c’è sempre da migliorare ma i margini ci sono eccome”.

Imarisio invece presenta così la partita di stasera: “Sarà una partita dura perché è l’esordio per molti dei componenti del roster e dovremmo essere concentrati ed evitare assolutamente cali di pressione perché i nostri avversari non ci penseranno due volte a metterci in difficoltà!”.

Tutto pronto quindi in casa vadese per una settimana che parte subito col botto, un weekend quieto prima della tempesta.