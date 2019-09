Albenga Street Festival e Invasioni Digitali a Finale: domenica di eventi in provincia con l’incognita meteo

Provincia. Vi ricordate la simpatica battuta “È qui Nozio?” di quei comici di “Comedy Lab”? Ebbene lunedì sarà il giorno dell’equinozio d’autunno nel nostro emisfero boreale (al contrario quello di primavera nell’australe) ma prima di dare il benservito all’estate possiamo (dobbiamo!) ancora spassarcela con la variegata rosa di IVG Eventi di questa domenica, se il meteo sarà d’accordo…

Savona. Domenica 22 settembre si rinnova l’appuntamento con “L’Antichità in Piazza”, il mercato in cui si possono ammirare oggetti di antiquariato e piccolo collezionismo in corso Italia, piazza Sisto IV, via Alessandro Manzoni e via Pietro Paleocapa.

La manifestazione è a cura della FIVA Federazione Italiana Venditori Ambulanti in collaborazione con ASCOM e Associazioni Antiquari.

Albisola Superiore partecipa alle Giornate Europee del Patrimonio con la nuova produzione di Teatro Pubblico Ligure “I Greci, i Romani, la Luna e il cielo” per la rassegna “Odissea. Un racconto mediterraneo”.

In un luogo testimone antico della storia la scrittrice e latinista Antonella Prenner racconterà una storia altrettanto antica che parla della Luna e delle stelle, guide per chi si sposta per mare e per terra. Lo spettacolo parla delle migrazioni che hanno segnato le origini e la fine del mondo antico, quelle dei coloni greci verso l’Italia meridionale e, mille anni dopo, quelle dei barbari dal nord. I popoli da sempre si spostano, accolti o combattuti, creando altri popoli e nuove culture.

Domenica 22 settembre in piazza Europa torna Albenga Street Festival per un gran finale che riunisce tutte le discipline presentate durante la rassegna svolta tra la primavera e l’estate.

Dopo l’appuntamento conclusivo di giugno atleti, appassionati ed esperti che avevano partecipato alla rassegna hanno chiesto a gran voce a YEPP Albenga una data in più in cui poter partecipare tutti insieme. Questo ideale di condivisione e comunità di valori che sta alla base dello sport è fondamentale anche per YEPP, che ha risposto positivamente alla chiamata.

Attraverso questo evento YEPP Albenga ribadisce la sua volontà di unire le forze con chiunque offra ai giovani della città un modello di stile di vita sano e coglie l’occasione per vivere ancora una volta piazza Europa, uno spazio urbano che si presta a diventare il cuore di iniziative sociali e di aggregazione.

Finale Ligure. Le “Invasioni Digitali” non hanno età. Una visita o un gioco, grandi e piccoli “invasori” pronti a radunarsi per condividere il terzo appuntamento con la storia e la cultura del Finalese. Domenica 22 settembre le “Invasioni” tornano infatti a Finalborgo con una divertente esperienza di scoperta del patrimonio culturale, che può essere condivisa dai partecipanti attraverso i social media e i tag ufficiali.

Un particolare momento di coinvolgimento sarà dedicato ai più piccoli, lasciando spazio alla creatività per vestire gli abiti medievali e raccontare uno dei Borghi Più Belli d’Italia. Ancora una volta l’invito a partecipare arriva dall’Associazione Culturale “Centro Storico del Finale”, già impegnata in altre attività per la salvaguardia del patrimonio storico culturale, in collaborazione con il Polo Museale della Liguria. Nei giorni di celebrazione delle Giornate Europee del Patrimonio Finalborgo è pronto ad accogliere diverse forme di fruizione del territorio e dei suoi beni.

La visita guidata è gratuita e sarà condotta da “capi invasori” tra le mura del borgo medievale, poi lungo la storica strada Beretta per giungere al Forte San Giovanni. Ogni appuntamento con gli “invasori” si rinnova perché le “Invasioni” sono occasioni uniche per conoscere e promuovere i luoghi della cultura e creare nuove relazioni.

A Tovo San Giacomo si terrà la prima edizione di “Mattoncini al Museo”, una giornata dedicata ai grandi e piccoli appassionati di Lego. Ci saranno diverse opere realizzate con i celebri mattoncini, diversi espositori e un’area giochi per creare e dare sfogo alla fantasia.

Alla manifestazione organizzata con la preziosa collaborazione di Albenga Bric saranno presenti gli scout del gruppo Val Maremola con una piccola lotteria di autofinanziamento. Nel pomeriggio la merenda organizzata della Pro Loco.

L’evento nasce dal desiderio dell’amministrazione comunale di aprire le porte del Museo dell’Orologio da Torre “Giovanni Battista Bergallo” alla cittadinanza senza pregiudizi di età, anzi con la volontà di avvicinare anche i bambini al mondo degli ingranaggi e dei meccanismi degli orologi.

ATTENZIONE: la presente programmazione potrebbe subire variazioni o rinvii a seguito del maltempo e dell’allerta meteo