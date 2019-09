Laigueglia, tutto pronto per la 37^ edizione della Fiera “S. MaTè – da u-mò e da-a tera”

Laigueglia. Dal 20 al 22 settembre a Laigueglia si svolgerà la 37^ edizione della fiera “S. MaTè – da u-mò e da-a tera”.

Ideata e realizzata dall’amministrazione comunale, in collaborazione con varie associazioni locali di promozione turistica e culturale, la storica fiera tradizionale si snoderà con una lunga cordata di stand espositivi ubicati nelle suggestive piazzette affacciate sul mare.

Artigiani e produttori provenienti da varie regioni porteranno il loro contributo offrendo e vendendo prodotti della terra e dell’ingegno, a tema artigianato, enogastronomia, marineria e sport. Inoltre laboratori didattici, degustazioni sensoriali, concerti, gare di nuoto, rievocazioni storiche, visite guidate alla maestosa parrocchiale e molto altro ancora.

Imperdibile il grande spettacolo dei fuochi artificiali sul mare a ritmo di musica che si svolgerà sul molo centrale sabato 21 alle 22.30.

Laigueglia, uno dei Borghi più Belli d’Italia, consacra uno degli appuntamenti più sentiti dal paese, che si svolge contemporaneamente alle celebrazioni religiose in cui la statua del santo patrono di Laigueglia viene portata in processione per le vie del paese.

L’inaugurazione della fiera avrà luogo venerdì 20 settembre alle 10.30 in Via Mazzini alla presenza delle autorità.

Il programma completo di seguito:

VENERDI’ 20 SETTEMBRE

ORE 10.30 INAUGURAZIONE DELLA FIERA – via Mazzini

ORE 11,00 “La raccolta differenziata è un gioco da bambini – difendi l’ambiente ricicla i rifiuti” giochi ed attività didattiche per avvicinare e sensibilizzare i più piccoli alla raccolta differenziata – a cura di IdealService – Via Mazzini

ORE 18,00 – “A dita de s. Mate’”storica asta del pesce nostrano –- Piazza Cavour;

ORE 21,00 CONCERTO CORALE – Giorgio Piovano, organo – Coro “DEO GLORIA” Istituto Diocesano di Musica Sacra – musiche di J. S. Bach, C. Franck, L. Vierne –– A cura della parrocchia di san Matteo – Chiesa san Matteo

SABATO 21 SETTEMBRE

ORE 15,45 “STORIA, ARTE E TRADIZIONI” – Visita alla chiesa di san Matteo santo patrono di Laigueglia – A cura di Anna Celant Marino – Ritrovo sul sagrato della Parrocchiale.

ORE 17,00 “LABORATORIO DEL LIEVITO MADRE” – a cura del Panificio Caccio’ di Borghetto d’Arroscia (IM) – Frazione Gavenola – Piazza Garibaldi.

ORE 18,00 – “A dita de s. Mate’”storica asta del pesce nostrano –- Piazza Cavour;

ORE 20.45 – CONCERTO DEL CORO CAPO MELE/CORALE ALASSINA – oratorio santa Maria Maddalena – Piazza san Matteo.

ORE 22,30 GRANDE SPETTACOLO DEI FUOCHI ARTIFICIALI SUL MARE A RITMO DI MUSICA – molo centrale.

DOMENICA 22 SETTEMBRE

ORE 10,00 banda musicale di Loano SBANDAY STREET BAND intrattenimento musicale itinerante.

ORE 10,00 – “A dita de s. Mate’”storica asta del pesce nostrano – Piazza Cavour;

ORE 17,30 SANTA MESSA E SOLENNE PROCESSIONE in onore del santo Patrono di Laigueglia san Matteo.

NEI TRE GIORNI

GIOCHI DEL CORTILE – P.zza Canosso

LABORATORIO DELLE CERAMICHE – Piazza Preve

LABORATORIO PER LA REALIZZAZIONE CESTINI IN LEGNO DI CASTAGNO – Piazza Preve

LABORATORIO VETRO SOFFIATO – Piazza Preve

TECNICHE DI PESCA DELLA TRADIZIONE LOCALE in collaborazione con l’Associazione “Mestei e Segnue” – Piazza Bastione.

Intrattenimento musicale in Corso Badarò.

Laboratorio filatura e cardatura della lana – Piazza preve.

Tecniche di affilatura di coltelli – Via Mazzini.

Tecniche di impagliatura delle sedie con cordoncino midollino e canna.