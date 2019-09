Laigueglia in corsa per “Il Borgo dei Borghi” 2019”

Laigueglia parteciperà all’edizione 2019 della trasmissione televisiva “Kilimangiaro”. A luglio la troupe televisiva ha effettuato le riprese del borgo che andranno in onda su RAI3 a settembre.

Laigueglia sarà quindi in gara con altri borghi italiani.

“Maggiore sarà il numero di voti ricevuti e maggiore sarà la possibilità di far accedere il nostro Borgo alla fase finale del concorso quando, nell’ultima puntata della trasmissione televisiva, verrà effettuata una nuova votazione dei Borghi finalisti per eleggere “Il Borgo dei Borghi” 2019” afferma l’amministrazione comunale.

Riteniamo che la nostra partecipazione in concorso sia una preziosa opportunità per promuovere l’immagine turistica di Laigueglia, uno dei Borghi più Belli d’Italia, e di tutta la Riviera a livello nazionale, dopo le belle occasioni di “visibilità televisiva” che il nostro paese ha avuto nei mesi scorsi (“TGR Itinerante” e la “Vita in Diretta Estate”).