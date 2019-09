Torna in provincia di Savona la Tune-Up RunRivieraRun che dal 2013 è ormai un appuntamento fosso per gli amanti della corsa e della camminata. Gare brevi, dai 5 ai 10 km, tra mare e collina da maggio a settembre in attesa della gara Regina, La RunRivieraRun International Half Marathon del 27 ottobre.

Domenica 8 settembre si corre l’ultimo appuntamento, la Vertical Verezzi e si percorreranno i 5,85 km (non competitivi e aperti a tutti) del percorso del primo Running Park in Liguria, partendo da Piazza delle Magnolie a Borgio alle ore 9.30 per arrivare in Piazza Gramsci, su a Verezzi, uno dei Borghi più belli d’Italia, mentre chi desidera camminare e preferisce ridurre il percorso, salirà a Verezzi seguendo il Percorso Geologico e sbucherà in Piazza Sant’Agostino, la piazza del famoso Festival Teatrale, per poi scendere in Piazza Gramsci dopo circa 4 km.

La classifica finale della Vertical Verezzi dirà nei prossimi giorni chi sono i primi tre classificati, maschili e femminili, che si sono dati battaglia nelle 5 gare (La BiBi di Borghetto S.S. del 1° Maggio, la Up&Down di Pietra Ligure il 16 giugno, la Borgo By Night Running di Finalborgo il 20 luglio, la Marina Classic di Loano il 17 agosto le altre tappe del Grand Prix) e che verranno premiati sabato 26 ottobre al Village RunRivieraRun di Finalborgo in attesa della Regina, da Varigotti (Loc. Malpasso) a Loano (Marina di Loano), il giorno dopo.

La Vertical Verezzi è una gara organizzata dall’Asd RunRivieraRun in collaborazione con il Comune di Borgio Verezzi. Premi in natura per i primi dieci classificati (in campo maschile ed in campo femminile). Premi di categoria maschili e femminili categorie unificate J/S – S35/44 – S45/54 – S55/64 – Oltre i 65 anni.