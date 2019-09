La scultrice internazionale Ivana Vio all’Exclusive Dinner Show di Laigueglia

Laigueglia. Una serata-evento all’insegna dello spettacolo, dell’arte, della buona cucina e dei brand prestigiosi.

Nella caratteristica piazza Musso di Laigueglia si è svolta, lo scorso venerdì, un’esclusiva cena di gala organizzata dal noto ristorante Vascello Fantasma con piatti gourmet ideati dallo chef Stefano Rota.

Durante l’evento accoglievano gli ospiti le sculture luminose dell’artista alassina Ivana Vio “Iride Alata” e “Crisalide”, alte oltre due metri, e “Agli Hanbury” con illuminazione interattiva e proporzioni auree, realizzata lo scorso anno per una personale ai Giardini Botanici Hanbury di Ventimiglia.

La scultrice internazionale, tra gli sponsor della serata col suo brand “Ivana Vio Fiat Lux”, sta esponendo in questo periodo a Berlino, nella moderna galleria Lacke&Farben, e presso la prestigiosa sede della Galleria Turelli, Terme Tettuccio, a Montecatini Terme.

Le due grandi sculture in mostra a Laigueglia sono state esposte in prestigiosi spazi come la Biblioteca Nazionale di Torino, e a ottobre andranno al Museo Storico Nazionale di Tirana, il più grande dell’Albania, e il prossimo anno alcune sue opere saranno esposte a Expo Dubai 2020, in quanto è stata selezionata tra i migliori Maestri contemporanei in Italia che rappresenteranno il nostro Paese negli Emirati Arabi.

Dopo l’esibizione di vari artisti dello spettacolo, tra cui la cantante Nicole Magolie accompagnata al piano da Gabriele Gentile, la serata si è conclusa a tarda notte con uno spettacolo pirotecnico che ha illuminato il cielo ed emozionato ancora di più i partecipanti.