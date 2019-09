Savona. Sabato scorso, ad Ascoli Piceno, si è svolta la premiazione del concorso letterario nazionale organizzato dallo scrittore Piko Cordis, con la collaborazione del Comune, dell”Associazione Euterpe, del Concorso letterario nazionale “Città di Chieti” e della Casa Editrice Le Mezzelane.

Ad essere premiata, nel medioevale Palazzo dei Capitani, oggi sede della Regione Marche, con una suggestiva cerimonia e un eccezionale afflusso di pubblico, è stata la scrittrice savonese Renata Rusca Zargar, ex insegnante di materie letterarie.

Ha ricevuto la Targa del presidente della giuria per il racconto storico “L’ultima notte”. Il testo racconta, infatti, la probabile ultima notte dell’uomo preistorico chiamato mummia del Similaun, i cui resti, risalenti a circa 5000 anni fa, sono stati ritrovati nel 1991.

L’uomo, chiamato Oetzi dagli studiosi, ferito da una freccia, forse, come immagina l’autrice, aveva perso in un combattimento la sua donna e la sua capanna ed era stato costretto a fuggire. Il suo rivale l’aveva inseguito e colpito. Protagonista dell’evento diventa, allora, la sua donna che non accetta di diventare proprietà di un altro uomo e che lascia di nascosto il villaggio con il piccolo figlio di Oetzi, per crescerlo nel suo ricordo.

“L’ultima notte” era stato, a suo tempo, pubblicato dalla rivista nazionale “Madre”. Allo stesso Concorso, è stata segnalata anche la poesia “Vita”. L’autrice ha visto nel mar Ligure e nelle vele che lo solcano la simbologia dell’esistenza stessa, con le difficoltà e i momenti in cui “prende bene il vento”.