La San Filippo Neri Albenga 1893 affiliata alla Sampdoria

Albenga. La San Filippo Neri diventa affiliata della società blucerchiata ed entra nel progetto Next Generation Sampdoria.

La storica società giallorossa, attiva ad Albenga dal 1893, è stata scelta dalla Sampdoria per stipulare un accordo di collaborazione con la società blucerchiata, con la quale condivide i medesimi valori etico-sportivi che il progetto di affiliazione mira a promuovere e diffondere tra i giovani.

L’accordo prevede la collaborazione tecnico-sportiva, nella quale gli allenatori e i responsabili della San Filippo Neri parteciperanno agli incontri di formazione per i tecnici del settore giovanile organizzati dalla Sampdoria allo scopo di creare una base di condivisione delle metodologie di allenamento e dell’approccio ai giovani calciatori proprie della società professionistica, e potranno visionare dal vivo le metodologie di lavoro del sodalizio blucerchiato, con la facoltà di assistere agli allenamenti delle varie categorie a Bogliasco, anche quelli della prima squadra militante nel campionato di Serie A.

La Sampdoria, inoltre, organizzerà visite mensili di propri tecnici presso le strutture sportive dove si svolgerà l’attività della San Filippo Neri al fine di fornire “sul campo” indicazioni, consigli e consulenze su metodi di allenamento, criteri di preparazione atletica e quant’altro risulti utile per la crescita ed il miglioramento dei giovani calciatori della società giallorossa.

L’affiliazione darà così la possibilità di far partecipare i ragazzi della San Filippo Neri ad allenamenti delle formazioni giovanili della Sampdoria, a partecipare al Samp Day, far giocare i bambini nello stadio di Marassi prima di una partita di Serie A, e a tutte le iniziative riservate alle società affiliate, anche con facilitazioni per l’accesso alle partite casalinghe della Sampdoria, e sarà possibile inoltre valutare la possibilità di organizzare un Samp Camp estivo per i ragazzi del comprensorio di Albenga al termine della stagione sportiva appena iniziata presso le strutture in uso alla San Filippo Neri.

“L’affiliazione con una società professionistica è una straordinaria occasione di crescita per la nostra società, per i nostri ragazzi ma anche per tutto il comprensorio ingauno. Sono particolarmente orgoglioso del fatto che la Sampdoria abbia scelto la San Filippo Neri per iniziare questo percorso ad Albenga, riconoscendone la storia, la tradizione ed il lavoro svolto negli anni nell’esclusivo interesse dei ragazzi e della loro crescita come buoni calciatori e onesti cittadini” così commenta Alessandro Chirivì, presidente della San Filippo Neri.