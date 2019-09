La Regione a sostegno della Val Bormida per la sicurezza stradale

Cairo Montenotte. Un mezzo della rinnovata colonna mobile di protezione civile per la Valbormida. L’annuncio è arrivato questa mattina, durante la presentazione del “Patto per la sicurezza stradale della Valbormida” avvenuta presso la sala di rappresentanza della biblioteca civica Rossi di Cairo Montenotte. Ad esporre i contenuti del Patto, alla presenza di numerosi amministratori della Provincia e degli altri Comuni della valle, il presidente della Regione Giovanni Toti, l’assessore regionale alle infrastrutture Giacomo Giampedrone, i consiglieri regionali Paolo Ardenti e Angelo Vaccarezza oltre al presidente della Provincia Pierangelo Olivieri e al sindaco di Cairo Paolo Lambertini.

“Come la maggior parte della Liguria e dell’Italia – ha detto Toti – la Valbormida è un territorio fatto di piccoli centri abitati, piccoli Comuni, nei quali difficilmente si riescono a sostenere investimenti importanti. Specie dopo dieci anni durante i quali i bilanci degli Enti locali sono stati compromessi dai piani di stabilità e di equilibrio di finanza pubblica. Questo non ha giovato a nessuno di noi, nemmeno alle Regioni che oggi sono costrette ad avere un avanzo di bilancio per partecipare agli equilibri dei conti dello stato; men che meno ai Comuni, se pensiamo che il 42 per cento delle entrate dei bilanci comunali è stato cancellato dal Patto di Stabilità”.

“Noi abbiamo accolto questo ‘grido di dolore’ e abbiamo deciso di firmare un primo accordo che prevede il rinnovo della colonna mobile, che resterà alla ‘dovuta distanza’ da Albenga e che sarà a disposizione della valle qualora ne avesse bisogno”.

L’assessore regionale Giacomo Giampedrone ha aggiunto: “Noi siamo abituati a giocare in squadra e soprattutto a portare cose concrete quando andiamo sui territori. A me piace andare a toccare con mano le problematiche, ma poi anche provare a risolverle. Prendiamo ad esempio le ultime emergenze: con il presidente Toti siamo riusciti a erogare ai Comuni il 100 per cento delle risorse promesse per le somme urgenze. Non era scontato e credo che questo sia un bel modo di lavorare insieme”.

“Un anno fa il presidente Toti è venuto qui per raccogliere un’esigenza specifica di questa zona in termini di protezione civile. Su tre milioni destinati al rinnovo della colonna mobile, che non veniva adeguata da anni, era fondamentale pensare alla provincia di Savona e, in particolare, alla Val Bormida per la sua posizione geografica che, specie in inverno, è decisamente più disagiata. La prima ipotesi era quella di dedicare una parte della colonna a questa zona. Ma poi abbiamo deciso di ‘acquistare’ un mezzo extra colonna e lasciarlo direttamente qui”.