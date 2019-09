Pietra Ligure. La pilota savonese Rosanna Marziano prima tra le donne al mondiale kart. 48 anni, cerialese, titolare di una autoscuola a Loano e a Pietra Ligure, è stata grande protagonista al “Sodi World Series”, un campionato Karting Rental di grande livello, che l’ha vista surclassare anche molti colleghi maschi.

L’ultima impresa risale a sabato scorso, al Brescia Kart Center, nella prima manche è arrivata terza, nell’ultima si è piazzata al secondo posto: questo le ha permesso di scalare la classifica generale assicurandole di essere tra le tre donne che prenderanno parte all’attesa finalissima del mondiale in programma a marzo 2020 (a febbraio si terrà il sorteggio della pista).

Il campionato Karting Rental si concluderà il prossimo 31 dicembre, ma ormai il grande risultato è arrivato: attualmente, oltre ad essere la prima tra le donne in gara, è seconda nella classifica PG Corse 2019 – Sprint Cup, ottova nella classifica nazionale su 510 piloti e 68° in quella internazionale su un totale di 4475 piloti.

“Soddisfazione enorme” ha detto ad IVG.it la pilota savonese, una donna con la velocità nel sangue, cresciuta con la grande passione dei motori. Il suo team è la PG Corse di Ronco Scrivia, ma spesso gira le piste del Nord Italia per le prove e le gare. Inoltre, Rosanna si allena molto spesso ad Albenga nella pista drift kart indoor dell’amico Roberto Arnaldi, uno dei suoi grandi maestri e che l’ha seguita in questi anni di grande ascesa, culminati nei successi di questa stagione sportiva.

“Il mio obiettivo era quello di essere una delle donne al top nella classifica mondiale delle Sodi World Series e sono riuscita nella missione: raggiungere la finalissima del mondiale è un sogno che si realizza e darò il massimo, tutta me stessa, per fare bella figura” aggiunge.

Sposata con due figli, Rosanna Marziano si dedica con dedizione al lavoro e alla famiglia, tuttavia non rinuncia alle corse, pronta giorno dopo giorno alle prossime sfide. La ricetta vincente? “Ho 48 anni, ma lotto e combatto con lo spirito di una adolescente… La palestra, gli allenamenti fisici, le prove in pista sono un impegno e uno sforzo enorme, ma quando c’è la passione, la voglia e la determinazione tutto si può ottenere…”.

“Ora concluderò al meglio le prossime gare in calendario e poi mi preparerò al 100% per il gran finale, non senza emozione, ma anche con tanta voglia di realizzare un’altra impresa sportiva” conclude la pilota savonese.