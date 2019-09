La magia in un bicchiere

Cari curiosi,

dovete trovare rituali speciali dove concedervi del tempo per voi, da trascorrere con le vostre persone preferite in posti che sanno scaldare il vostro cuore: come delle bolle, delle parentesi dove prendere respiro dalla frenesia della quotidianità e degli obblighi, una coccola, un momento che detta il ritmo della vostra settimana e che, nei momenti più impegnativi, sa farvi da bussola o da motivazione.

Che sia una camminata, una giornata alle terme, un abbonamento alla stagione teatrale: l’unico limite sono la vostra immaginazione e i vostri gusti.

Una cosa che ho imparato e apprezzato è il trovare queste piccole parentesi in ogni posto in cui vado, che sia in vacanza o nella mia quotidianità: è come lasciare delle piccole bandierine che rappresentano i miei gusti, le mie necessità e quanto sa accendere la mia curiosità.

Tra i momenti per me, l’aperitivo ha certamente un ruolo di fondamentale importanza.

Il bicchiere di vino o il cocktail del venerdì è sempre stato sacro, un respiro dopo una settimana fatta di frenesia, e le persone con cui scelgo di trascorrere questo momento sono gli amici e gli affetti più cari, esattamente coloro che voglio accanto nel mio tempo libero.

Bene, dovete sapere che uno dei miei locali preferiti ha ricevuto un importante riconoscimento: il savonese “The Balance Cocktail Bar” è stato inserito tra i 12 migliori cocktail bar d’Italia del 2020 dal Gambero Rosso (qui l’articolo di IVG).

Nella cornice della Darsena savonese troverete questa meravigliosa realtà con un’offerta e una qualità che ha saputo conquistarmi da subito.

Purtroppo non riesco a frequentare questo locale quanto vorrei, vuoi per logistica, vuoi per mia pigrizia, ma ogni volta che mi capita non perdo l’occasione di gustare qualche prelibato cocktail.

Dai più classici, passando per i Bloody Mary fino ad arrivare ad ingredienti che sanno sposarsi alla meraviglia grazie a mani sapienti e preparate.

Per restare aggiornati sulla loro realtà potete seguire la pagina Facebook e vi consiglio di andare al più presto per una pausa tutta per voi, non ve ne pentirete!

“L’Angolo dei Curiosi” è la rubrica di IVG a cura di Giulia Grenno per chi è desideroso di vedere, ascoltare, conoscere, ritrovarsi o dissentire. A Giulia piacciono il profumo dei libri, il rumore della puntina che tocca il vinile, il buio in sala quando sta per iniziare un film, l’odore delle cartolerie, il ticchettio della macchina da scrivere, i ritratti in bianco e nero, le prospettive diverse, fermarsi col naso all’insù.

Se ti piace almeno una di queste cose, prenditi una pausa insieme a noi: clicca qui per leggere tutti gli articoli