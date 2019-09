La “Liguria Selection” parte da Vado Ligure: prima tappa al Party Social del Molo 8.44

Vado Ligure. Sta per partire ufficialmente la settima edizione di “Liguria Selection”, il music show per interpreti, cantautori e band emergenti. Per la prima volta le selezioni live saranno itineranti e si svolgeranno in diverse location della Liguria.

Domenica 29 settembre alle 16 è in programma la prima puntata del contest, che si svolgerà presso il lounge e discobar Social Party (Via Montegrappa,1) collocato all’ultimo piano dello shopping center Molo 8.44 di Vado Ligure.

Il pubblico potrà vivere un pomeriggio di musica da protagonista votando i propri artisti preferiti tra i 15 in gara provenienti da tutta Italia e partecipando alla lotteria di Liguria Selection che permetterà al numero estratto di vincere un premio messo in palio dal locale. Il programma offre proposte musicali di genere: pop, rock, jazz, folk, blues, musica classica, hip-hop e rap.

Giurati di questa prima tappa saranno il regista e attore Lazzaro Calcagno, il chitarrista Claudio Cinquegrana e il musicista Francesco Zino.

Ingresso libero.