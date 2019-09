Vado Ligure. Riccardo D’Antoni, in rete al 42° del primo tempo e al 15° della ripresa, ha realizzato i due gol che hanno permesso ai rossoblù di avere la meglio sul Savona.

L’attaccante classe 2002 racconta le due reti che ha segnato: “Il primo gol: continuavo a guardare la linea per non finire oltre, mi sono staccato perché non mi marcava nessuno, ho una visto una gran palla di Hamza Oubakent e l’ho messa dentro di piatto. Il secondo: ero spalle alla porta, loro pensavano che fossi in fuorigioco, mi sono girato bene, ho visto il portiere spostato sul primo palo e ho incrociato”.

Una grande soddisfazione per Riccardo: “Per me è un’emozione unica perché sono sempre cresciuto nel Vado e per me il derby contro il Savona è sentitissimo, anche perché sono di Vado. In più in Serie D, a 16 anni. Oggi abbiamo messo tutto quello che avevamo in campo e penso che da fuori si sia visto“.