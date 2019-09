La Croce Bianca e la sezione Avis di Andora festeggiano 100 anni insieme

Andora. Sabato 28 settembre grande festa per la Croce Bianca e la sezione Avis di Andora, situate in via Dante Alighieri 8.

Pronta la festa per 100 anni insieme al servizio dei cittadini.

L’evento, con il patrocinio del Comune di Andora, avrà inizio alle ore 15.00: le sedi saranno aperte con attività ludiche per i bambini. A seguire alle 16.00 merenda per tutti.

Alle 17.30 il programma prevede la S. Messa e a seguire alle 18.30 il saluto delle autorità e la premiazione dei donatori AVIS. Alle 19.30 rinfresco per tutti i presenti.