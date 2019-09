La Balena e il Baleno

Tra le triglie, alghe e sassi

Giù nel mare dei Sargassi

Ancheggiava di buona lena

Una splendida balena.

Grassa, lucida e affascinante

Non si sentiva una tra tante

Nel suo cuore cicciottello

Attendeva venisse il bello.

Le compagne e le sorelle

La credevano ribelle.

Il suo canto lei intonava

Ma ogni sposo rifiutava.

“Sola, sola resterai, sola sola in mezzo ai guai.”

“Anche sola posso stare, a me va solo di cantare.”

Tra le triglie, alghe e sassi

Giù nel mare dei Sargassi

Ancheggiava di buona lena

Una splendida balena.

Di fuoco e fiamme e lampi a frotte

Era accesa quella notte

Cominciarono a lottare

Senza sosta cielo e mare.

La balena alzò la testa

e la batosta giunse lesta

del Baleno più brillante

si innamorò in un istante.

“Sciocca, sciocca, sola sai, sempre sola resterai. Ami uno che non esiste, morirai sola e triste.”

“L’amo, l’amo, il mio baleno, io lo adoro senza freno.”

“Non ti ama, sciocca pazza, tu per lui sei troppo grassa, lui è svelto, acceso e forte, soffrirai fino alla morte.”

Tra le triglie, alghe e sassi

Giù nel mare dei Sargassi

digiunava di buona lena

Una splendida balena.

Ogni notte si pesava

Il grosso ventre misurava

Di speranza il cuor aveva pieno

Di rincontrare il suo baleno.

“Magra, secca, tutta ossa, tu ti stai per scavar la fossa. Mangia, orsù, o morirai, prevediamo molti guai.”

“Io non mangio, mai più e nemmeno, sto aspettando il mio Baleno.”

Tra le triglie, alghe e sassi

Giù nel mare dei Sargassi

aspettava di buona lena

Una splendida balena.

Di fuoco e fiamme e lampi a frotte

Era accesa quella notte

Cominciarono a lottare,

nuovamente cielo e mare.

La balena il ciel scrutava

Il baleno aspettava

E guardando l’alluvione

Non si accorse dell’arpione.

Sugo, sushi e scatolette

Venne anche venduta a fette

e ancor oggi in pescheria

c’è chi canta la bistecca

di quella balena così secca.

“Rosso Pistacchio” è la rubrica di Marzia Pistacchio, che ama definirsi “una truccatrice struccata”. Ogni martedì uno spazio al femminile dal taglio volutamente “leggero” in cui parlare a 360 gradi di tutto ciò che ruota intorno alle donne. In salsa savonese, naturalmente. Clicca qui per leggere tutti gli articoli