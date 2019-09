Vado Ligure. Buona la prima per la Juniores del Vado. Sabato 14 settembre, infatti, in occasione della 1ª giornata di campionato, i ragazzi di mister Monte hanno espugnato il campo del Bra con il punteggio di 3-1.

L’avvio di gara, tuttavia, ha visto come protagonista il portiere dei rossoblù Bracco, che ha compiuto diversi interventi importanti, in particolar modo al 5° quando ha neutralizzato un calcio di rigore. Superato il momento più difficile, i vadesi, al 43°, sono così riusciti a passare in vantaggio grazie ad Alessandro Casazza che, da fuori area, ha lasciato partire un gran tiro che si è infilato alla destra del portiere.

Nella prima parte della ripresa, i piemontesi si sono resi nuovamente pericolosi dalle parti di Bracco, che ha dovuto sfoderare un altro paio di parate difficili. Al 24°, invece, Parascosso, di testa, sfiora il raddoppio. Ma, al 27°, è il Bra a trovare il gol del pareggio realizzato da Tabone.

I rossoblù, però, non demordono, e appena 4′ dopo, da distanza ravvicinata, Parascosso firma il nuovo vantaggio vadese. Infine, al 42°, il neo entrato Aboulay si presenta a tu per tu con il portiere e chiude definitivamente i conti segnando il terzo gol.

La formazione del Vado: Bracco, Fancellu, L. Casazza, Favara, Rolla, A. Casazza (Vignola), Romano (Daudo), Castiglione (Ponzo), Parascosso (Chiesa), Oggianu, Vignale (Aboulay). A disposizione: Ghizzardi, Risso, Murgioni, Pizzorno. All. Monte.