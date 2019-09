Savona. Si è svolto nello scorso weekend l’Ironman Italy Emilia Romagna, manifestazione sportiva annuale che è diventato un appuntamento fisso per gli appassionati della specialità. Numerosi i savonesi presenti alla manifestazione.

La gara completa è stata composta da 3,8 km a nuoto, 180,2 km in bicicletta, 45,2 km di corsa ed è andata in scena domenica 22 settembre. Tra i savonesi, questa gara è stata conclusa da Alain Barbera, in 10h 20′ 08”, un tempo che migliora di trentacinque minuti il record dello scorso anno, da Federico Mignone, in 10h 59′, da Andrea Prandi in 10h 46′, da Paolo Ermellino in 11h 19′, da Paolo Barbero in 13h 06′.

La gara più breve, il mezzo ironman (70.3), ha invece visto correre il presidente di Savona triathlon Alessandro Braggio, che ha chiuso in 5h 16′, e Valentina Ghione, con un tempo di 5h 53′