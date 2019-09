Incidente sulla A6, camion contro guardrail: autostrada chiusa da Altare a Savona

Altare. Un incidente sta paralizzando in questi minuti l’autostrada A6 tra Altare e Savona. Un camionista, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro il Guard rail

Sul posto l’automedica e due ambulanze della Croce Bianca di Altare e della Croce Rossa di Quiliano. Fortunatamente l’autista del mezzo pesante è rimasto illeso.

Il tratto interessato dall’incidente è stato chiuso.