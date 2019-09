Incidente a Magliolo sulla provinciale, motociclista al Santa Corona

Magliolo. Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi sulla provinciale 4 a Magliolo, in Val Maremola.

Secondo quanto appreso, un motociclista è rimasto ferito a seguito di una caduta, finendo sulla carreggiata: solo per un caso in quel momento non stava transitando alcun mezzo o veicolo. E’ successo intorno alle 19:00.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi di Pietra Soccorso e del 118: dopo le prime cure da parte dei sanitari il centauro è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, non ha riportato gravi traumi o ferite e le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

Restano da accertare le cause della caduta: la moto è finita in una scarpata.