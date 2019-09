In casa nasconde cocaina, marijuana e hashish: 26enne arrestato ad Alassio

Alassio. In casa nascondeva cocaina, marijuana e hashish. Per questo motivo un ventiseienne residente ad Alassio, Simone Cavallaro, ieri mattina è finito in manette nell’ambito di un’attività investigativa della guardia di finanza di Albenga mirata a contrastare il consumo e la vendita di sostanze stupefacenti.

Sospettando potesse detenere della droga, i finanzieri si sono presentati alla porta dell’abitazione del giovane e poi è scattata una perquisizione che ha permesso di trovare circa 55 grammi di marijuana, nascosta in quattro contenitori di vetro, 6 grammi circa di hashish e 16 grammi di cocaina, suddivisa in 13 dosi. I militari hanno trovato anche un bilancino e 1200 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecita, e, di conseguenza, per il ventiseienne sono scattate le manette.

Questa mattina Cavallaro è stato processato per direttissima e il giudice ha convalidato il suo arresto disponendo per lui gli arresti domiciliari. Vista la richiesta di termini a difesa del suo legale, l’avvocato Diego Landolfi, il processo è stato rinviato al prossimo 20 settembre.