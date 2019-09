In casa ha marijuana e materiale per il confezionamento: arrestato giovane andorese

Andora. Nel tardo pomeriggio di ieri, il personale del nucleo operativo della Compagnia di Alassio, coadiuvato in tutte le fasi operative dalla Stazione di Andora, ha proceduto al controllo di un giovane di Andora.

Già da tempo era monitorato nei suoi movimenti strani e sospetti, che non sono sfuggiti alla curiosità e all’occhio vigile dei carabinieri. L’epilogo ieri, quando gli operatori hanno deciso di intervenire, procedendo, di iniziativa, all’interno della sua abitazione, in cui hanno trovato 100 grammi di sostanza stupefacente marijuana e materiale per il confezionamento, funzionale alla attività di spaccio.

E’ scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio. Stamattina il processo a Savona. Il fermo del giovane si inserisce in una attività di polizia finalizzata per contrastare lo spaccio di stupefacenti, monitorato assiduamente dai Carabinieri.

Il dialogo costante fra la stazione carabinieri di Andora, capillarmente presente sul territorio, che ha sviluppato l’aspetto informativo e conoscitivo del giovane, e il nucleo operativo sono la dimostrazione concreta della sinergia collaborativa e operativa che lega le componenti dell’Arma.