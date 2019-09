Impressioni di settembre

Cari curiosi,

Come state?

Spero che questa estate vi abbia regalato momenti unici e ricordi indelebili, io sono impaziente di vivere un autunno tutto da scoprire.

In queste giornate di passaggio tra una stagione e l’altra, vi segnalo un appuntamento da non perdere a Cairo Montenotte.

Premetto che – in qualità di valbormidese – sono di parte, ma il Ferrania Film Museum è uno di quei posti da non perdere, una “chicca” che sa appassionare e coinvolgere (trovate il mio articolo qui).

Ed ecco che in questo fine settimana, nella suggestiva cornice di Palazzo Scarampi, nel cuore del centro storico di Cairo Montenotte, avrà luogo la seconda edizione del Festival Fotosensibile.

Di seguito il programma dettagliato:

Sabato 14 settembre:

– dalle ore 16 alle 17: visita guidata al museo per i bimbi sino ai 10 anni proposta da altri bimbi in veste da ciceroni.

– dalle ore 17 alle 18 in saletta proiezioni museo ci saranno 4 proiezioni in loop del cortometraggio (15 min.) “Ieri,oggi,domani” con la presenza del regista Devid Fichera. (max 25 posti a proiezione).

– dalle ore 18 alle 20 circa in piazza Savonarola foto concorso con pellicole scadute messe a disposizione dal museo con mini set allestito.

– dalle 20.30 alle 22.30 proiezione di Vampyricon medio metraggio amatoriale anni 70 di A. Guzzi con la partecipazione di alcuni protagonisti e a seguire selezione di alcuni filmini pervenuti dal progetto di raccolta e digitalizzazione Ferrania a memoria.

Domenica 15 settembre

– dalle 10 alle 18 “ritratti itineranti” laboratorio al collodio umido e dalle 15 alle 18 laboratori bimbi.

– dalle ore 20 alle 22.30 proiezione de “La spiaggia” 1954 in ferraniacolor di Alberto Lattuada girato nel ponente savonese.

Introdurrà Tatti Sanguineti in una breve disamina sul film ed altre relazioni tra pellicole Ferrania e Rodolfo Sonego (sceneggiatore del film).

Partecipa l’attrice cairese Giorgia Ferrero (La grande bellezza di P. Sorrentino).

Sia sabato che domenica

– dalle 16 alle 20 all’interno dei magazzini museali verrà inscenato ed allestito “Cineromanzo”, percorso cinematografico su pellicola Ferrania (Pancro C5\6\7 – P30 – ferraniacolor) dalla fine anni 30 sino ai primi anni 60 attraverso il manifesto\locandina cinematografico,pubblicazioni, foto ed il cinema “Mignon”. La stanza del direttore tra libri e cartelle del personale e in ultimo la sala dei proiettori ed altri reperti.

Potete trovare tutte le informazioni sul sito web: https://www.ferraniafilmmuseum.net/ e sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/ferraniafilmmuseum/

