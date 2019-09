Il Vado 2009 vince il torneo disputato al Dagnino

Vado Ligure. Sul campo del Dagnino si è disputato un torneo dedicato ai Pulcini 2009. A vincerlo sono stati i padroni di casa del Vado.

I rossoblù hanno debuttando pareggiando 0-0 con il Ceriale. Poi hanno ottenuto due vittorie: 2-0 sul Fossano con reti di Lenti e Napoli, 5-2 sulla Polis Genova con doppiette di Giurintano e Lenti e gol di Cantini.

Nei quarti di finale il Vado ha superato la Sampdoria per 4-0 con tripletta di Giurintano e rete di Arlorio. In semifinale successo dei vadesi sull’Internazionale Genova per 3-1 con due gol di Lenti e uno di Radovanovic.

La finale ha visto il Vado prevalere sulla Polis Genova per 4-1 con tris di Giurintano ed una rete di Lenti.

Romeo Giurintano (nella foto sotto) è stato il capocannoniere del torneo con 8 reti.

