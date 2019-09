Il Team KMP propone una nuova scuola di mountain bike

Loano. Oggi pomeriggio, presso il Peluffo Bike Store di Loano, è stata ufficializzata l’accademia di mountain bike rivolta a bambini/e e ragazzi/e compresi dai 6 ai 16 anni di età, proposta dall’associazione Krav Maga Parabellum.

Il maestro Roberto Peluffo sarà il responsabile di questo nuovo settore, nato dopo la fondazione avvenuta nell’aprile 2019 del team corse.

La scuola si prefigge di promuovere il comprensorio alle pendici del Monte Carmo ed istruire i giovani nella pratica della mountain bike in tutti i suoi aspetti, dalla semplice uscita in sicurezza sui sentieri del territorio fino a, eventualmente, cimentarsi in competizioni sportive.

“Ringrazio il Comitato provinciale Csen per la fiducia accordataci in questa nuova proposta rivolta ai ragazzi. A breve chiederemo la collaborazione a tutti i comuni della Val Varatella, della Val Maremola e della bassa Val Bormida per una proposta ad ampio respiro” afferma Roberto Peluffo.

L’accademia di mountain bike partirà sabato 19 ottobre con le iscrizioni che avverranno dalle 14 alle ore 16,30 presso il gazebo informativo del Team KMP posizionato davanti al Peluffo Bike Store in via Aurelia 184 Loano.