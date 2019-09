Ceriale. Il sogno di diventare la nuova Miss Italia non si è realizzato: Marialaura Caccia, 21 anni, residente a Ceriale, che ieri sera a Jesolo rappresentava la Liguria, non ha infatti superato il primo turno di votazione e non è poi stata ripescata dalla giuria. Il bilancio della partecipazione della modella ventunenne al concorso di bellezza è comunque positivo visto che torna a casa con la fascia di Miss Be_Much 2019.

Per Marialaura Caccia si era mobilitato tutto il comune rivierasco che l’ha sostenuta e votata tramite il televoto, ma non è bastato. Studentessa, alta 174 centimentri, capelli castani, occhi marroni e segno zodiacale del Cancro, è anche ex campionessa italiana di atletica leggera, ama recitare e suonare il pianoforte. Il suo sogno nel cassetto è diventare un’attrice affermata o conduttrice televisiva.

“Ho deciso di partecipare al concorso in memoria di mio nonno, che è venuto a mancare da poco… Da piccola guardavo sempre Miss Italia con lui e un giorno mi ha detto: ‘Prima o poi ti vedrò su questo palco…’” ha raccontato la miss cerialese.

“Siamo davvero orgogliosi che una nostra concittadina sia riuscita a conquistare il prestigioso titolo di Miss Liguria e che ora sia in lizza per la finalissima di Miss Italia: tutta l’amministrazione comunale e la comunità cerialese non mancheranno di sostenere la nostra Miss in tutte le fasi della serata, l’invito è quello di telefonare ed esprimere la propria preferenza per Maria Laura” aveva commentato alla vigilia del concorso sindaco di Ceriale Luigi Romano.

Per la cronaca a vincere il titolo di Miss Italia è stata Carolina Stramare, lombarda che però è nata a Genova e attualmente è iscritta ad un corso di grafica e progettistica all’Accademia delle Belle Arti di Sanremo.