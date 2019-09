Il sindaco di Pontinvrea Camiciottoli querela i consiglieri regionali Garibaldi, Lunardon, Pastorino e Salvatore

Pontinvrea. Con una lettera inviata al presidente del consiglio regionale, il sindaco di Pontinvrea Matteo Camiciottoli ha annunciato di aver dato mandato al suo avvocato di querelare per diffamazione i consiglieri di opposizione Luca Garibaldi, Giovanni Lunardon, Giovanni Battista Pastorino, Alice Salvatore.

“Durante i lavori del consiglio regionale del 17 settembre 2019 – ricorda il primo cittadino – è stato presentato l’ordine del giorno numero 613 contro la violenza in rete. Si tratta di un provvedimento condivisibile e lodevole nella parte del dispositivo; tuttavia nelle premesse si fa riferimento al caso che mi ha visto personalmente coinvolto insieme all’onorevole Laura Boldrini. Il procedimento giudiziario ha portato alla mia condanna in primo grado, condanna per la quale ho già presentato ricorso in appello. Nel dispositivo prodotto dai giudici, si esclude che da parte mia ci fosse incitamento allo stupro. Tuttavia, durante la discussione in aula i consiglieri sopra citati hanno continuato a ribadire il fatto che le premesse fossero fondamentali proprio perchè riguardava l’incitamento allo stupro di una donna (in questo caso dell’onorevole Boldrini), con ciò rimarcando solamente la volontà di strumentalizzare e puntare il dito verso una parte politica”.

In ultimo ha dichiarato Camiciottoli: “Voglio rassicurare il consigliere Garibaldi: la Liguria ha avuto onori nazionali grazie al fatto che il sottoscritto sindaco di Pontinvrea ha abolito la tassa sulla prima casa, non ha mai aumentato la tassa sui rifiuti, ha abolito la tassa sull’acqua, si è opposto al business delle cooperative sulla gestione degli immigrati. Non so che cariche amministrative abbia mai ricoperto il consigliere Garibaldi ma mi piacerebbe confrontarmi con lui su questi argomenti”.

Di seguito il testo della lettera al presidente del consiglio regionale: