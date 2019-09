Il segretario nazionale Gianna Fracassi all’assemblea generale delle delegati e dei delegati di Cgil Savona

Savona. Si terrà martedì 17 settembre dalle 9 alle 13 presso la Camera del Lavoro della Cgil in via Boito 9 Rosso l’assemblea generale delle delegati e dei delegati della Cgil di Savona. Parteciperanno le delegate e i delegati delle aziende savonesi, i pensionati, il segretario regionale Federico Vesigna e la segretaria confederale nazionale Gianna Fracassi.

“Sarà l’occasione per una discussione su come realizzare esperienze di contrattazione inclusiva, unitamente al rafforzamento ed estensione della contrattazione sociale e territoriale. Partendo dal documento elaborato dalla Cgil Nazionale dal ttolo ‘Il lavoro si fa strada’ che vuole essere il riferimento per aprire, a tutti i livelli dell’organizzazione tale discussione al fine di rendere più forti i suoi caratteri di inclusività. L’obiettivo è quello di individuare in ogni territorio filiere e /o luoghi dove concretamente realizzare atti di contrattazione inclusiva: siti industriali, terziari, commerciali complessi, ospedali, cantieri, aeroporti.”

“Inoltre proporremo l’approvazione di un ordine del giorno in materia di autonomia differenziata (a cui è interessata anche la nostra Regione) che riassume la posizione della nostra organizzazione fortemente critica rispetto al merito e metodo adottato da i diversi soggetti in campo”.

Il programma prevede la relazione introduttiva del segretario generale della Cgil di Savona Andrea Pasa, gli interventi delle delegate e dei delegati, un contributo del segretario regionale Federico Vesigna e le conclusioni che saranno affidate alla segretaria confederale nazionale Gianna Fracassi.