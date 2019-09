Il savonese Alberto Macciò relatore al Congresso Mondiale di Linfologia a Buenos Aires

Savona. Con la relazione del savonese Alberto Macciò sulla Serendipity di Gaspare Aselli volge alla chiusura il Congresso Mondiale di Linfologia a Buenos Aires. Oltre 800 partecipanti provenienti da ogni parte del mondo si sono avvicendati in diverse sessioni e simposi.

Importante anche la testimonianza della ricerca e del lavoro italiano. Al dottor Macciò in particolare oltre alla relazione sulla storia della scoperta dei vasi linfatici già presentata in anteprima a Savona l’inverno scorso sono state assegnate altre 3 relazioni sulla clinica del trattamento conservativo delle malattie linfatiche e due moderazioni.

Il dottor Macciò, durante il Gala Dinner ha poi consegnato un premio speciale LymphoLab ad un giovane brillante ricercatore tedesco Renè Haegerling: “Consegnare questo premio ad un giovane linfologo su questo prestigioso palco è stato per me un onore ma anche una particolare emozione – racconta – ricevetti infatti un premio simile nel 2001 dalle mani di due grandi Maestri il Prof. Rubens Carlos Mayall (Brasile) e Prof. Jamal (India) più volte ricordati durante il Congresso e conosco bene l’importanza di incentivare i giovani nel proseguire con dedizione il proprio lavoro anche in aree della medicina considerate spesso orfane”.

Nella foto il Dr Macciò con il Prof Cristobal Papendiek (Presidente del Congresso) ed il Prof. Sandro Michelini (Presidente International Society of Lymphology) consegna il premio Lympholab.