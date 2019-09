Il premio “Inquieto dell’Anno” alla giornalista e scrittrice Natalia Aspesi

Finale Ligure. Torna a settembre la manifestazione annuale promossa dal Circolo degli Inquieti di Savona, quest’anno dedicata al tema del Mare Inquieto.

Mare Inquieto si svolgerà venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 settembre e vede il sostegno del Comune di Finale Ligure che a partire dall’anno scorso è tornato ad ospitare, dopo alcuni anni di assenza, i progetti promossi dal Circolo degli Inquieti.

Un programma ricco di suggestioni e spunti di riflessione quello che il Circolo degli Inquieti di Savona porta a Finale Ligure, presso il complesso di Santa Caterina: i chiostri ospiteranno la mostra “Pinne in pillole” (visitabile per tutti i tre giorni) e l’Auditorium sarà il luogo in cui la manifestazione, improntata al concetto di “Mare Inquieto”, vedrà il susseguirsi di appuntamenti che indagano attraverso lenti differenti il tema principale: la stessa definizione di “Mare Inquieto” trova nelle attività previste declinazioni che spaziano dall’ambito scientifico a quello artistico, filosofico, psicologico.

Sabato 21 settembre, alle 0.45, sempre all’interno dell’Auditorium, si terrà la manifestazione clou, ovvero l’assegnazione del Premio Inquieto dell’Anno. Si tratta di un’attestazione pubblica al personaggio che, indipendentemente dai suoi campi di interesse o di attività, si sia contraddistinto per il suo essere inquieto. Un riconoscimento alla persona, al suo essere. Quest’anno il premio di Inquieto dell’anno va a Natalia Aspesi. Giornalista e scrittrice ha iniziato collaborando con il quotidiano La notte; in seguito ha scritto per Il Giorno. Ha poi raggiunto notevole popolarità come critico cinematografico per La Repubblica e, a partire dagli anni Novanta, affiancando alla critica cinematografica militante la rubrica ‘Questioni di cuore’ su Il Venerdì di Repubblica. Penna arguta del giornalismo, Natalia Aspesi è anche una nota scrittrice fortemente impegnata su tematiche femminili e sociali. La serata sarà condotta da un’altra nota giornalista e scrittrice, Cristiana di San Marzano, che dialogherà con Natalia Aspesi.

“Un caldo ringraziamento va dunque alla Città di Finale, al sindaco Ugo Frascherelli e all’assessore alla cultura e turismo Claudio Casanova che hanno aderito alla proposta culturale degli Inquieti, rendendosene parte attiva, condividendone appieno il sentimento di Inquietudine che da sempre contraddistingue le attività del Circolo. Si ringraziano inoltre la Coop Liguria per l’iniziativa Un mare da scoprire e la Fondazione De Mari, da sempre attenta a queste iniziative”.

Il Circolo, da sempre attento alla relazione con il territorio, nell’edizione 2019 riconferma rapporti e si apre a nuove collaborazioni. Anche in quest’edizione infatti si rinserra il legame tra il Circolo e gli istituti scolastici della città attraverso l’incontro degli studenti con la Fondazione CIMA–Centro Internazionale di Monitoraggio Ambientale per un seminario a loro dedicato, venerdì mattina.

Si rinnova anche il rapporto con il Bistrot Sociale NonUnoMeno, con sede nei Chiostri, che cura la realizzazione del rinfresco realizzato con i prodotti offerti da COOP Liguria, venerdì nel tardo pomeriggio.

Infine la coincidenza di date tra gli appuntamenti dell’Inquietudine e le Giornate Europee del Patrimonio, favorisce la collaborazione con il Museo Archeologico del Finale, il Museo Diffuso del Finale e l’Istituto Internazionale di Studi Liguri che si esprime in due momenti nel corso della giornata di sabato.

