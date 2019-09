Il Memorial Alessandro Bini 2019

L’Urbetevere è la squadra campione della XII edizione del Memorial Alessandro Bini. I ragazzi di Barba alzano al cielo il trofeo dopo aver battuto nella finalissima il Grifone Monteverde in una partita dalle mille emozioni.

Gialloblù in vantaggio nel primo tempo grazie all’autorete di Giuffrida, Grifone che pareggia e la capovolge ad inizio ripresa con i gol di Petrone e Scraviglieri. Lo svantaggio non scoraggia l’Urbetevere che effettua il controsorpasso nel giro di pochi minuti con la doppietta di Barchiesi (secondo gol su rigore). Nel finale l’undici di Maffei ha la grande chance del 3 a 3 con il rigore di Scaviglieri, ma Sdoca blocca in due tempi e regala il titolo all’Urbetevere. Il tradizionale appuntamento pre-campionato ha come sempre riguardato la categoria Under 15 Elite.

Ovviamente è stato disputato nell’impianto di Cinecittà 2 in Via Quinto Publicio a partire da Sabato 31 Agosto sino a Venerdi 13 Settembre. Il campione uscente era il Savio.

Alessandro Bini era mancato nel 2008 a 14 anni su un campo di calcio, a Roma. Si era accasciato dopo aver sbattuto contro un tubo di ferro che serviva per irrigare. Inutili i soccorsi, che pure erano arrivati rapidamente.