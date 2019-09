Savona. La Coppa Italia del parahockey è andata al Liguria parahockey Savona Edilservizi. Il team ha bissato il successo della scorsa stagione, confermandosi ai vertici nazionali.

Nelle gare disputatesi in Trentino, a Mori, il Liguria ha superato 5-4 l’Acli Roma, è stato sconfitto dall’Archetto Roma per 2-4, poi ha piegato per 4-2 l’Adige, per 11-1 i Disabili romani e per 4-1 il Mercurio Roma. Il girono ha così generato una classifica e le prime due squadre si sono affrontate direttamente per la Coppa.

Foto 3 di 3





In finale l’avversario è stato l’Archetto Roma, ma a differenza della prima fase, la gara decisiva è andata ai savonesi. Il risultato conclusivo è stato 5-1, con le doppiette di Marco Lecis e Mattia Ganora, accompagnate dalla rete di Endri Bizali, quattordicenne promettente.

Ecco i campioni: Diego Ottonello, Vittorio Pavone, Daniele Uccelli, Gloria Grgic, Mattia Ganora, Andrea Di Vaio, Marco Lecis, Endri Buzali, Elenia Benedetti, Luca Mearelli.

Nel Liguria parahockey Savona si parla già dei prossimi impegni. In vista c’è la prima edizione del campionato italiano indoor, che a febbraio potrebbe sbarcare a Savona. Da giugno si lotterà su prato, con l’edizione 2020 della Coppa Italia a settembre.