Il compositore savonese “Deca” alla corte di Hollywood: la sua musica approda in Nord America

Savona. Il compositore e musicista savonese Federico De Caroli (“Deca”) alla corte di Hollywood. La sua musica approda in Nord America grazie all’accordo di collaborazione con APM Music, con sede proprio a Hollywood, in Sunset Boulevard.

Si tratta di uno dei principali produttori e distributori di musica degli Stati Uniti, nonché uno dei più grossi editori musicali dell’industria cinematografica hollywoodiana.

La musica di Deca, dunque, sarà da oggi distribuita in Nord America direttamente dal catalogo di APM, lo stesso catalogo che annovera centinaia di produzioni per i grandi studios e garantisce alla sua scuderia di creativi del suono un rapporto stretto con le più grandi case cinematografiche e televisive del mondo. APM vanta infatti credits nelle colonne sonore di film Disney, Pixar, Marvel, Lucasfilm, Dreamworks, Netflix e molti altri.

Federico De Caroli, reduce dai recenti successi in RAI come autore di musiche per programmi d’inchiesta e culturali (su tutti la trasmissione “Prima dell’alba” condotta da Salvo Sottile su RaiTre) mette a segno un altro importantissimo obiettivo professionale approdando al gotha della produzione musicale. Gli standard qualitativi richiesti da APM Music sono infatti molto elevati, perché elevati sono gli ambiti in cui APM opera.

Grazie agli accordi siglati insieme al suo editore discografico – la Sonor Music di Roma – Deca esporta le sue sonorità elettroniche e d’ambiente, ma anche le sue delicate composizioni pianistiche, sfruttando l’enorme potenziale del colosso americano.

“Sono estremamente soddisfatto di questo risultato, – il commento del compositore. – È il frutto di un lungo percorso di ricerca e passione, in cui ho mantenuto la mia indipendenza creativa senza vivere di rendita e soprattutto senza adattarmi a tendenze effimere di mercato. Se oggi APM mi ha voluto nel suo catalogo significa che nel tempo ho sempre guardato nella direzione giusta e lavorato con la giusta dedizione”.

Nel curriculum vitae di Deca, ad oggi, si contano una ventina di album (tra cui l’ultimo “Isole invisibili” dedicato al pianoforte solista), numerosi concerti in Italia e all’estero, collaborazioni con la televisione, il teatro e il balletto, oltre a progetti sonori per produzioni multimediali e audiovisive.

“Ho una discografia lunga 35 anni e ho consolidato le mie esperienze su più fronti, scrivendo musica di molti generi diversi e accettando sfide a volte complesse. Tuttavia ho cercato il giusto equilibrio tra le esigenze dei singoli progetti e il mio approccio sperimentale col suono, mantenendo intatto il mio stile personale. Del resto per arrivare a far parte di un ambito di altissimo livello bisogna aver coniugato originalità a qualità tecnica”, ha concluso l’artista savonese.