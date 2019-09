Il CGC Capezzano trionfa al Fiore del Baldo 2019

Per la prima volta ad iscriversi nell’albo d’oro della manifestazione riservata alla categoria esordienti (9/9) giunta alla sua 13^ edizione è stata una squadra “dilettanti”. I toscani del Capezzano Pianore 1959 (Scuola Calcio Milan) si sono infatti aggiudicati la finalissima contro la quotata Atalanta al termine di una gara decisa all’ultimo rigori (5 a 4) dopo che sia i tempi regolamentari che i supplementari si erano conclusi sullo 0 a 0. Nella finalina valida per il terzo posto gli scaligeri hanno superato in rimonta la Spal per 2 a 1.

Ben dodici squadre si sono sfidate per tre giorni al Santa Caterina (un impianto di primo livello) sulle orme dei campioni del passato in un’atmosfera di gioco, amicizia e divertimento. È questa l’essenza del Torneo Nazionale “Fiore del Baldo” nato per lanciare i giovani talenti e onorare la prestigiosa storia dei ritiri calcistici sull’Altopiano di Brentonico che ha ospitato in passato la preparazione estiva di squadre professionistiche quali Mantova, Inter, Hellas Verona, Milan, Piacenza, Atalanta, Chievo Verona e Virtus Entella e quest’anno il Monza di Galliani. I due prati in erba naturale ed in erba sintetica di ultima generazione siti nel centro sportivo ubicato nel cuore del Parco Naturale Locale del Monte Baldo, hanno ospitato quattro entusiasmanti giornate interamente dedicate al calcio giovanile.

L’apertura ufficiale del torneo è avvenuta mercoledì 28 agosto con la presentazione ufficiale dell’iniziativa nella sontuosa cornice di Palazzo Eccheli Baisi alla presenza delle autorità. Oltre agli Esordienti 2007 delle trentine Monte Baldo, Mori Santo Stefano e Rovereto, sulle pendici del Baldo sono arrivate anche altre 4 dilettanti ( le pugliesi Statte, Junior Taranto e Virtus Tarentum e la lucchese Capezzano) e gli Esordienti 2008 delle professioniste Atalanta Bergamasca, Verona, Spal, Entella e Sud Tirol). Tutte le finali della kermesse brentegana si sono tenute domenica 1 settembre (a partire dalle ore 8.30, sino all’attesa finalissima per il 1° posto che è scattata in perfetto orario alle ore 15.30) e sono state seguite complice il bel tempo dal pubblico delle grandi occasioni. Ricca, simpatica e a tratti commovente la cerimonia di premiazione diretta magistralmente dal Direttore Tecnico Dott. Felicino Vaniglia (Coni – Libertas).

Dopo i saluti rituali di congedo e di arrivederci del sindaco Christian Pederzoni (che ha fatto le veci dell’APT), dell’assessore allo sport Moreno Togni e del neo presidente dell’associazione Montebaldo Eventi (complimenti per la perfetta organizzazione) Gianclaudio Andreolli, in rappresentanza di Monica Duò (figlia dell’indimenticato segretario gialloblù Duò Eliodoro (Bepi), a cui è intitolato l’omonimo VII Memorial) il signor Isidoro Bovolenta ha ritirato una splendida composizione floreale. Via poi con i ringraziamenti al presidente della società di casa Dante Dossi, allo speaker Daniela Aiardi, al gestore struttura Tarcisio Viesi, alla manager/fotoreporter Sara Carpi ( una diciassettenne con le idee chiare) e al deus ex machina Mario Carpi, vero pilastro dell’evento che si è saputo contornare di un eccezionale staff a partire dallo chef Luciano Ruffo. Per poi passare agli arbitri (con il decano Vito Zambonin in testa), ai mister (premiato l’emergente rossonero Francesco Caniparoli), ai dirigenti e finalmente ai veri protagonisti: i ragazzi e le ragazze. Per la cosiddetta “quota rosa” in orbita gialloblù Giulia Benedetti e Corinne Mazzurana mentre il giocatore più giovane ( 17/11/2009) è risultato Belkhyr Imadeddine.

Le liste delle classifiche Top Twelve e Saranno famosi sono state scrupolosamente redatte dai competenti Giorgio Scappini (ex giocatore prof, allenatore, responsabile Campus) e Nicolas Morgese (Head Scouting). Miglior giocatore Danilo Trefiletti (Atalanta), capocannoniere Luca Cucinelli (Capezzano), miglior portiere Rocco Bini (Capezzano). Con le sue “veroniche” Tommaso Scandola (Verona) è stato nominato il giocatore più tecnico ed il suo compagno Filippo Veronesi l’autore del più bel gol. Per finire miglior difensore Alex Roda (Spal) e miglior centrocampista Dei Michei Raffaele (Verona).

Non resta che darsi appuntamento per il prossimo anno nel tentativo di migliorarsi ancora. Viva lo sport!