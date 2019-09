Pontinvrea accoglie per il secondo anno consecutivo i ragazzi del Savona Fbc, confermando il ruolo di spicco della località dell’entroterra come punto di riferimento per i giovani sportivi, grazie ai suoi numerosi impianti e al territorio, che favorisce benessere e concentrazione.

Ogni anno a Pontinvrea si tiene anche l’ormai noto Sport Action Day, che raduna ragazzi da tutto il Nord Italia e dà occasione a giovani disabili e normodotati di divertirsi insieme in numerosissimi sport.

Presente nella località pontesina anche Stefano Eranio, ex calciatore di Genoa, Milan, e della Nazionale, e vincitore di tre scudetti e di una Champions League. Eranio è stato fortemente voluto dalla nuova società guidata da Roberto Patrassi e riveste il ruolo di supervisore del settore giovanile del Savona Fbc.

Non è mancata l’occasione per l’incontro con gli esponenti dell’amministrazione comunale: il sindaco Matteo Camiciottoli ed il vicesindaco Gianni Pastorino.