Hockey prato, Coppa Italia: tre vittorie in quattro partite, il Savona va agli ottavi di finale

Genova. Nello scorso fine settimana al campo Arnaldi di Genova ha preso il via la stagione delle squadre liguri di hockey prato con la disputa del girone di Coppa Italia.

Il raggruppamento è stato dominato dal Cus Genova, capace di vincere tutte e quattro le partite giocate. Nella seconda fase, gli ottavi di finale, domenica 15 settembre a Torino, gli universitari affronteranno la Moncalvese alle ore 12. Se riusciranno a vincere, alle ore 15 giocheranno nei quarti contro chi la spunterà tra Rassemblement e Benevenuta.

Secondo posto, con tre successi e una sconfitta, per il Savona. I biancoverdi domenica saranno di scena a Roma, dove alle ore 12,30 per gli ottavi incontreranno l’Olimpia TSS. La vincente tornerà in campo alle ore 15,30 per giocare nei quarti contro chi avrà prevalso tra HC Eur e HC San Vito.

Nel primo incontro i biancoverdi hanno liquidato l’HC Genova per 6 a 0, con doppiette di Bormida e Vaglini e singole di Ciuti e Pavani. Sei ore dopo, con lo stesso risultato, il Savona si è aggiudicato il derby con il Liguria, andando a segno tre volte con Davide Valsecchi, due con Massimo Pavani e una con Filippo Bormida.

Il giorno seguente la squadra allenata da Davide Vaglini ha battuto 2 a 0 il Genova 1980, colpendo con Riccardo Vaglini e con Valsecchi. Poi, in chiusura, lo scontro al vertice che ha premiato il Cus Genova, con i biancoverdi a secco di reti.

Bilancio in equilibrio, con due partite vinte e due perse, per il Genova Hockey 1980, mentre HC Genova e Liguria hanno perso con tutte, pareggiando lo scontro diretto. Il quarto posto è andato ai gialloblù, che hanno segnato un gol in più rispetto ai savonesi.

I biancoblù condotti da Carlo Colla hanno debuttato cedendo 3 a 1 al Genova 1980, segnando la rete con Francese. Poi, dopo il derby già citato, è arrivata la sconfitta per 3-0 con il Cus Genova. Per finire, il Liguria ha affrontato l’HC Genova, portandosi avanti 2 a 0 con segnature di Francese e Olivieri, subendo poi la rimonta degli avversari.

Di seguito tutti i risultati.

sabato 7 settembre

ore 9 Cus Genova – Genova Hockey 1980 3-1

ore 11 HC Savona – HC Genova 6-0

ore 13 Genova Hockey 1980 – HC Liguria 3-1

ore 15 Cus Genova – HC Genova 4-0

ore 17 HC Savona – HC Liguria 6-0

domenica 8 settembre

ore 9 Genova Hockey 1980 – HC Genova 3-2

ore 11 Cus Genova – HC Liguria 3-0

ore 13 Genova Hockey 1980 – HC Savona 0-2

ore 15 HC Genova – HC Liguria 2-2

ore 17 Cus Genova – HC Savona 2-0

La classifica: 1° Cus Genova 12, 2° HC Savona 9, 3° Genova Hockey 1980 6, 4° HC Genova 1, 5° HC Liguria 1

Il Savona ha schierato Rinino, Valsecchi, T. Bormida, Montorio, R. Vaglini, Clematis, Cecinati, Pavani, Ciuti, F. Bormida, Fardellini, Rossi, D. Vaglini.

Il Liguria ha giocato con Addis, An. Nari, Francese, Pavone, Olivieri, Scanu, Di Vaio, Ottonello, Al. Nari, El Karim, Ganora, Suriano, Massino, Sonego, Covelli, Ghidella.