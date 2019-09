Hockey prato, Coppa Italia: Savona ancora vincente, poi si ferma contro l’Eur

Savona. Il Savona è stata la squadra ligure ad andare avanti più di tutte in Coppa Italia. Infatti, la vincitrice del girone di prima fase, ovvero il Cus Genova, si è fermata nei sedicesimi di finale. I biancorossi, a Torino, sono stati battuti per 2-1 dalla Moncalvese.

Il Savona, che nel raggruppamento tutto ligure dell’Arnaldi era giunto secondo, perdendo solamente dagli universitari, è sceso in campo a Roma.

Sul terreno dell’Euroma Hockey Stadium, per la semifinale del Round2/D, ovvero i sedicesimo di finale, i biancoverdi hanno avuto la meglio per 3-1 sui pugliesi dell’HC Olimpia Torre Santa Susanna.

La partita è stata giocata alle ore 12,30. Alle 15,30 i savonesi sono tornati in campo per affrontare, negli ottavi di finale, i padroni di casa dell’HC Eur, che in mattinata avevano prevalso sull’HC San Vito per 3-2. Al termine di una sfida equilibrata, i romani si sono imposti per 2-1

L’HC Eur approda ai quarti di finale: nel weekend giocherà a Rovigo. Il Savona allenata da Davide Vaglini esce di scena a testa altissima.

Sabato 22 settembre scatterà il campionato di Serie B. Alle ore 11 il Liguria sarà ospite del Cus Genova; alle ore 13 si affronteranno Savona e Superba Under 21.