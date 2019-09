Grazie ai docenti del liceo Grassi di Savona

Inizia un nuovo anno scolastico e per mio figlio comincia una nuova esperienza con l’ingresso all’Università. Automaticamente il mio pensiero va ai suoi precedenti professori, questo perché in questi anni ho avuto modo di conoscere insegnanti che hanno lavorato con passione e non solo per dovere, supportando i ragazzi in tutti i modi e a volte sopportando come solo un genitore sa fare.

Mio figlio è andato non solo a scuola “di nozioni” ma a scuola di vita!!!!.

Questa mia lettera è per porgere un augurio di cuore di buon lavoro a tutti i docenti della Sezione C del Liceo Scientifico “Orazio Grassi” di Savona che nel quinquennio 2014/2019, i ragazzi hanno avuto la fortuna di incontrare nel proprio percorso…

Un abbraccio si estende anche agli insegnanti che nel corso di questi anni sono arrivati meritatamente alla pensione.

Con affetto e stima un grazie di cuore.

Una mamma