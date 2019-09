Granfondo La Rosa Laigueglia, meno di un mese all’evento tutto femminile

Laigueglia. Si avvicina a grandi passi la Granfondo La Rosa Laigueglia, manifestazione riservata esclusivamente alla categoria donne Master Amatori ed è aperta a tutte le tesserate Acsi, Fci e agli enti di promozione sportiva che hanno sottoscritto la convenzione per l’anno 2019.

La gara fa parte del campionato nazionale femminile Tra Sole Donne, la prima challenge femminile di ciclismo su strada, della quale la Granfondo La Rosa Laigueglia è la terza ed ultima tappa.

È la seconda gara stagionale organizzata dal GS Alpi che si svolge a Laigueglia: nel mese di febbraio, infatti, è stata organizzata la Granfondo Internazionale Laigueglia, che ha segnato l’avvio delle gare granfondistiche internazionali per la nuova stagione. L’appuntamento con La Rosa è per domenica 6 ottobre; sarà una grande festa di conclusione dell’attività stagionale per il gruppo sportivo.

La Granfondo La Rosa si svolgerà su un percorso unico di 89 chilometri, che vedrà la propria partenza sul lungomare di Laigueglia e l’arrivo in salita a Colla Micheri. Un tracciato a picco sul mare, tra salite e discese, per un totale di quasi 1.400 metri di dislivello.