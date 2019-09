“Giovani D valore”: stagione ottava

Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti ed il Consiglio del Dipartimento Interregionale, hanno istituito un progetto che premierà tre società per girone che avranno promosso una vera politica dei giovani nell’ambito dei propri organici, con particolare riferimento a quelli provenienti dal vivaio, incentivando il loro utilizzo nelle gare ufficiali del Campionato di Serie D 2019/2020.

Il progetto destinerà la somma di € 450.000,00 messa a disposizione dalla L.N.D., per la costituzione di una serie premi in denaro da destinare in favore di quelle società, che avranno utilizzato un numero maggiore di cd. “giovani”, con particolare riferimento a quelli provenienti dal vivaio, che sarà ripartita per tutti i 9 gironi (€ 50.000,00 per ciascun girone). Sarà redatta una graduatoria secondo il Regolamento di seguito indicato, attraverso modalità, parametri e criteri ben precisi ed individuati che determinerà le prime tre società “classificate”, alle quali saranno corrisposti i seguenti premi: alla 1 a € 25.000,00, alla 2 a € 15.000,00 e alla 3a € 10.000,00

1. Regolamento. Criteri e modalità della graduatoria di merito

A) Ai fini del computo generale della classifica saranno prese in considerazione le gare dalla 1^ alla 28^ giornata di campionato evitando in tal modo eventuali possibili speculazioni derivanti da gare tra società senza alcun interesse di classifica. Nell’ipotesi di rinuncia durante il Campionato di una squadra, i punteggi conseguiti nelle gare con quest’ultima saranno annullati e verranno considerati a fine del compiuto dei punti le prime 28 gare utili disputate (per i gironi a 20 le prime 32 gare utili disputate).

B) In graduatoria saranno conteggiati esclusivamente tutti i calciatori utilizzati dall’inizio di ogni gara e fino alla conclusione del primo tempo, nati negli anni 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003, italiani, comunitari ed extracomunitari, purché tesserati a titolo definitivo o temporaneo da società della LND; non saranno conteggiati i calciatori tesserati a titolo temporaneo da società Professionistiche.

C) Non saranno conteggiati i calciatori che, pur essendo nati negli anni di cui al punto B), siano subentrati nel corso di ogni gara.

2. Redazione della classifica

La classifica verrà redatta, nel rispetto dei criteri innanzi indicati, assegnando per ogni società di ciascun girone i seguenti punteggi:

2 punti ogni gara per i calciatori classe 1999; 4 punti se il tesserato proviene dal settore giovanile della società che lo utilizza (dovrà pertanto essere in costanza di tesseramento con vincolo annuale e/o pluriennale almeno dal 30.09.2014)

5 punti ogni gara per i calciatori classe 2000;

10 punti se il tesserato proviene dal settore giovanile della società che lo utilizza (dovrà pertanto essere in costanza di tesseramento con vincolo annuale e/o pluriennale almeno dal 30.09. 2015)

15 punti ogni gara per i calciatori classe 2001;

30 punti se il tesserato proviene dal settore giovanile della società che lo utilizza (dovrà pertanto essere in costanza di tesseramento con vincolo annuale e/o pluriennale almeno dal 30.09. 2016)

25 punti ogni gara per i calciatori classe 2002;

50 punti se il tesserato proviene dal settore giovanile della società che lo utilizza (dovrà pertanto essere in costanza di tesseramento con vincolo annuale e/o pluriennale almeno dal 30.09.2017)

35 punti ogni gara per i calciatori classe 2003;

70 punti se il tesserato proviene dal settore giovanile della società che lo utilizza (dovrà pertanto essere in costanza di tesseramento con vincolo annuale e/o pluriennale almeno dal 30.09.2018)

45 punti ogni gara per i calciatori classe 2004;

90 punti se il tesserato proviene dal settore giovanile della società che lo utilizza (dovrà pertanto essere in costanza di tesseramento con vincolo annuale e/o pluriennale almeno dal 30.09.2019)