Giocare online in sicurezza, ecco una breve guida per evitare le fregature

Se non hai mai giocato online la prima cosa da fare è cercare e scegliere esclusivamente quelli che sono inclusi nella lista casino AAMS, ovvero provvisti di regolare licenza per il gioco d’azzardo virtuale in Italia.

La mancanza di questo requisito non solo porta il giocatore a usare un servizio illegale ma sopratutto non protegge lo scommettitore da truffe e piattaforme truffaldine che spesso rubano i dati dei clienti per scopi assolutamente non etici.

Dopo essersi assicurati di giocare nella legalità, è possibile cominciare ad analizzare le offerte messe a disposizione, scegliendo i siti che mettono a disposizione il fantomatico bonus senza deposito. Infatti, non tutti i casino virtuali dispongono di questo incredibile vantaggio. Tuttavia, anche in questo caso la selezione non deve essere casuale, ma è importante valutare i bonus con attenzione, in modo da capire quale sia il più adatto alle proprie necessità, nonché il più conveniente.

Basti solo pensare che secondo l’Osservatorio gioco online del Politecnico di Milano, nel 2017 la spesa in giochi online regolamentati con vincita in denaro in Italia è aumentata rispetto allo scorso anno del 34%. Il settore oggi vale 1,38 miliardi di euro contro i 1,03 miliardi del 2016 e ha conquistato un’incidenza del 7,2% sull’intero mercato del gioco.

Ma perché scegliere un casino dotato di bonus senza deposito? La risposta è semplice, poiché solo in questo modo è possibile mettere alla prova le proprie capacità e la fortuna, senza effettuare alcun tipo di investimento. Ovviamente, però, ogni utente deve rispettare le regole previste per un gioco consapevole e responsabile, in modo da non andare in contro a spiacevoli situazioni.

Casino21 pur essendo ultimo arrivato dei Nuovi Casino tra i Casino Online AAMS, quindi con certificazione e autorizzazione dei Monopoli di Stato, è già considerato dai giocatori come il Migliore Casino Online Sicuro AAMS in Italia.

Casino21 è senza dubbio il migliore tra i Nuovi Casino Sicuri per la vasta offerta di giochi online messi a disposizione degli utenti, per i suoi bonus di benvenuto compreso un Bonus Senza Deposito Immediato, per le sue promozioni, per assistenza tecnica e per la semplicità di utilizzo che ne fa uno dei Casino It più amati di sempre.