Pietra Ligure. In occasione delle celebrazioni in onore del 60esimo anniversario del gemellaggio fra Offenburg e la cittadina francese di Lons-le-Saunier, una delegazione del Comune di Pietra Ligure, guidata dal sindaco Luigi De Vincenzi, accompagnato dalla presidente del consiglio comunale Michela Vignone e dal presidente del Comitato per il gemellaggio Pietra Ligure/Offenburg Silvano Ferrua, è in visita ufficiale nella cittadina tedesca da ieri a domenica 29 settembre.

Rispondendo al gradito invito del sindaco di Offenburg Marco Steffens, la delegazione prenderà parte in veste istituzionale e insieme alle altre città europee gemellate a loro volta con la cittadina tedesca, alle numerose iniziative organizzate per festeggiare i 60 anni di amicizia con la città francese di Lons- le-Saunier, che si svolgeranno nella meravigliosa cornice dell’annuale “Weinfest” e della grandiosa “Oberrhein Messe” (Fiera dell’Alto Reno).

Molteplici gli appuntamenti e gli incontri, formali e informali, previsti durante questa importante trasferta, sia con i padroni di casa, per rafforzare sempre più l’amicizia e la fratellanza che già legano strettamente Pietra Ligure e Offenburg, sia con la delegazione di Lons-le-Saunier e delle altre città ospiti, nell’ottica di allacciare nuovi rapporti e favorire nuove opportunità.

“Sono onorata e grata di far parte di questa delegazione – esordisce la presidente del consiglio comunale pietrese Michela Vignone – L’esperienza del gemellaggio è un patrimonio di conoscenza e di arricchimento veramente ‘senza confini’. E’ come una goccia in un lago, che offre inesauribili possibilità di nuove amicizie e di nuovi scambi preziosi per la promozione del nostra cittadina e del nostro territorio” conclude Vignone.

“Oltre al piacere mio personale di continuare, giorno dopo giorno, a portare avanti questa ormai più che decennale storia di amicizia, crescita e sviluppo che è il gemellaggio fra Pietra Ligure e Offenburg – dichiara il presidente del Comitato per il gemellaggio Silvano Ferrua – questo invito è segno della grande e vera fratellanza che ci lega agli amici tedeschi e ogni occasione, come questa di essere “protagonisti” insieme a loro di questo importante momento, non smette di essere chance di nuove iniziative e testimonianza di un “sentire” comune che non può non meravigliare per la continua carica di fertilità che porta con sé”.

“Abbiamo aderito con grande piacere all’invito del sindaco Marco Steffens – dichiara il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi – A nome mio e di tutti i pietresi, lo ringrazio per aver voluto coinvolgere la nostra città in un momento così solenne e farcene partecipi, condividendo, come in una famiglia, un importante traguardo che attesta la consolidata “prospettiva europea” di Offenburg e che esprime intenti e obiettivi che ci accomunano e nei quali ci riconosciamo, nell’ottica della fratellanza tra i popoli e della comune identità europea”.

“Non posso che essere contento e grato di ciò che ha generato questa bella storia, nata nel 2007 durante il mio primo mandato amministrativo e portata avanti insieme agli amici tedeschi in primis Edith Schreiner, allora sindaco di Offenburg e a Silvano Ferrua. Sono certo che questo ‘albero dell’amicizia’, piantato ormai 12 anni fa, continuerà a crescere e a ramificarsi, producendo frutti che non mancheranno di essere carichi di nuove opportunità e ‘semi’ di nuove prospettive”, ha concluso De Vincenzi.