Vado Ligure. Il Vado ha ritrovato la Serie D e oggi ha esordito in campionato al Chittolina, pareggiando 1 a 1.

Il presidente Franco Tarabotto spende parole positive per tutte, fatta eccezione per Di Paola, autore del vantaggio ospite, che si è reso protagonista di un gesto poco gradito ai locali: “Sono soddisfatto perché il Real Forte Querceta è un’ottima squadra, ha fatto un gol in undici eccezionale, rovinandolo con un’esultanza oserei dire stupida, perché un giocatore di quel livello può andare verso la panchina ad esultare ma non venire a prendere per i fondelli gli altri: ha sbagliato”.

Il dirigente rossoblù pone l’accento sul valore degli avversari: “Sulla mia squadra niente da dire: abbiamo recuperato bene, ci siamo mangiati un gol su una ripartenza tre contro uno, però secondo me il risultato è giusto soprattutto perché l’abbiamo ottenuto contro una squadra veramente molto importante e pericolosa, soprattutto in attacco. Noi abbiamo dimostrato di essere una buona squadra che se la può giocare con chiunque. Aver pareggiato è importantissimo“.

Tarabotto promuove tutti. “Tutti quanti sono stati bravi nella mia squadra. Così come nel Real Forte Querceta sono stati bravi tutti, in particolare i tre davanti e lo stopper sono bravi. Bello il gol loro, bello il nostro di testa – conclude il presidente -. Brave tutte e due le squadre“.