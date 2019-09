Formazione, fino al 15 ottobre è possibile iscriversi al nuovo corso ITS con specializzazione in “Efficienza energetica”

Savona. Fino al 15 ottobre sono aperte le iscrizioni per frequentare il nuovo corso per diventare tecnico superiore per l’approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti (quinto livello) al Campus universitario di Savona.

La sesta edizione del corso per ottenere la qualifica professionale sopracitata, con specializzazione in efficientamento energetico nelle applicazioni industriali “industria 4.0” e nella domotica, è articolata sulla base delle richieste provenienti dalle principali aziende del settore operanti sul territorio e nelle quali gli studenti potranno svolgere il periodo di stage in Italia dopo essere tornati dall’esperienza all’estero che è resa possibile dal programma Erasmus+.

I dati ufficiali del monitoraggio ITS del 2017 dicono che in Italia il 79,1% degli studenti trova lavoro entro 12 mesi dal conseguimento del titolo. Il corso è rivolto a disoccupati e inoccupati, dura 2 anni (1850 ore totali comprensive di 600 ore di stage) ed è gratuito perché cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo.

Tutta la documentazione del corso ITS 6 è presente sul sito della fondazione: www.its-savona.it.

La fondazione Istituto Tecnico Superiore per l’Efficienza Energetica è attiva dal 2012 nel settore della formazione post-diploma dedicata all’efficienza energetica. La fondazione savonese è costituita dall’Università degli Studi di Genova, l’Istituto Tecnico Superiore Ferraris Pancaldo, SPES Scpa, Comune di Savona, Provincia di Savona e Unione Industriali di Savona. Tutti i membri della fondazione si coordinano per proporre percorsi formativi innovativi e rispondenti alle esigenze del mercato.