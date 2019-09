Fine settimana di grandi eventi sportivi nel finalese: Croce Bianca di Finale e Croce Verde di Finalborgo in prima linea per l’assistenza

Finale Ligure. Una decina di ambulanze, un posto medico avanzato (con funzione di guardia medica turistica acquistato dall’Aib di Finale Ligure), un veicolo di soccorso fuoristrada (messo a disposizione della Croce Bianca di Albenga) e circa quaranta volontari. E’ questo il dispiegamento di mezzi e uomini messo in campo dalla Croce Bianca di Finale Ligure e dalla Croce Verde di Finalborgo, che nello scorso fine-settimana sono state impegnate nell’assistenza sanitaria del “Trophy of Nations” e al “Flow Festival” di Finale Ligure.

Le due pubbliche assistenze (riunite in un unico team ribattezzato “Squadra Soccorso Finalese”) hanno garantito la sicurezza in occasione delle varie prove speciali del “Trophy of Nations”, dell’evento “Finale for Nepal”, della “EpicBlue SwinRun”, al torneo “Riviera Beach Volley” e durante il campionato di calcio.

I volontari hanno soccorso in tutto una ottantina di atleti, alcuni dei quali sono stati trasportati al pronto soccorso per accertamenti più approfonditi.

Numeri importanti per queste realtà di volontariato che quotidianamente si prestano per l’altrui salvaguardia con dedizione e sacrificio, garantendo, in queste occasioni, la sicurezza e il soccorso anche negli eventi sportivi dell’outdoor finalese.

“La ‘Squadra di Soccorso Finalese’ ringrazia gli organizzatori di questi eventi (che ogni anno danno vita ad esperienze bellissime), i medici di gara, il corpo nazionale dei vigili del fuoco e il corpo nazionale soccorso alpino e speleologico per la preziosa collaborazione”, dicono dalle due associazioni di volontariato.