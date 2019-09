Finale Ligure, viene investito da un’auto in via Fiume: trasporto d’urgenza in ospedale

Finale Ligure. Investimento pedonale, una manciata di minuti dopo le 10, a Finalborgo. È successo in via Fiume, dove un uomo di 70 anni è stato urtato da un’auto, per cause ancora da accertare, mentre attraversava la strada.

L’impatto è stato violento e l’uomo è caduto a terra procurandosi diverse ferite e, in particolare, un brutto trauma facciale.

Sul posto sono intervenute la croce bianca di Finale e l’automedica del 118, che hanno trasportato l’investito, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.