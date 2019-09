Finale Ligure: in arrivo la prima edizione di EpicBlue Swimrun

Finale Ligure. Un evento organizzato da Outdoor Nolese, In3pid, coordinato da ActiveDrop Outdoor e in collaborazione con Meridian Adventure Race. Un nuovo concept in Liguria, lo sport in rapida crescita dello swimrun, ispirato alla mitica gara Otillo in Svezia, si terrà durante il Flow, outdoor festival a Finale Ligure, sabato 28 settembre.

La gara principale, denominata Epicblue Long Endurance è di circa 23 chilometri in totale, con un mix di nuoto in acque libere ed uno spettacolare percorso trail tra Finale Ligure, Varigotti, Noli e ritorno. Queste località rappresentano tre iconici villaggi della riviera ligure di ponente.

I partecipanti avranno a che fare con un percorso veloce e mozzafiato, con una dura competizione tra alcuni dei più forti atleti del mondo swimrun. Le squadre si batteranno anche per sei slots in palio per l’evento EpicBlue in Turchia che si terrà a luglio 2020.

È inoltre proposta la gara Short Experience, con una distanza di 13 chilometri in totale e sei sessioni di nuoto, per chi desidera un’esperienza meno intensa a Finale.

Il numero di partecipanti atteso è di circa trecento, provenienti da almeno cinque nazioni, che gareggeranno in squadre di due nelle tre categorie maschile, misto e femminile.

Questo sarà per le distanze Long Endurance e Short Experience. La gara Short è aperta anche per la categoria Solo.

Come gara inaugurale, integrata in un festival dell’Outdoor già di successo, la partecipazione attesa è molto buona.

Partendo dal cuore di Finale Ligure Marina, ospitato dal Flow in parallelo con l’evento mountain bike delle Nazioni dell’Enduro World Series, la gara EpicBlue Swimrun porta gli atleti attraverso il pittoresco villaggio di Varigotti, la scogliera rocciosa che si erge sull’acqua blu di Baia dei Saraceni e Capo Noli, attraverso il borgo medievale di Noli. Il ritorno a Varigotti e al punto di partenza avviene attraverso uno spettacolare sentiero che sale lungo l’Altipiano di Manie e giù per i famosi percorsi mountain bike, con una magnifica vista sui paesaggi.

Il tempo previsto per il primo finisher della gara Long è di poco più di tre ore. Per la gara Short il tempo previsto è di circa due ore.

Il percorso è di circa 23 chilometri con 18,5 chilometri di corsa (su sterrato e parzialmente su strada) e 5,5 chilometri di nuoto per undici sezioni di corsa e dieci diverse frazioni di nuoto. Ciò implica ventuno cambi tra corsa e nuoto. Non c’è tempo da perdere: corsa in tenuta da nuoto e nuoto con le scarpe. Gli atleti devono gestire le transizioni di corsa e nuoto per tenere il passo.

La temperatura dell’acqua sarà di circa 22 gradi, quindi l’utilizzo della muta sarà facoltativo per gli atleti. I concorrenti devono essere in grado di adattarsi alle temperature in continua evoluzione. Le frazioni di nuoto sono lunghe tra 250 e 1.500 metri; le frazioni di corsa sono lunghe tra i 500 e i 6.000 metri.

Il programma:

venerdì 27 settembre in piazza Vittorio Emanuele II

ore 14 arrivi e check-in degli atleti

ore 15-19 registrazioni EpicBlue Race, pacchi gara

ore 17,30 race briefing per tutti i partecipanti EpicBlue Swimrun

sabato 28 settembre

ore 17,30-9,30 registrazioni EpicBlue Race, pacchi gara

ore 10,45 race briefing

ore 11,30 EpicBlue Race partenza

ore 13,30 primi arrivi

ore 17 premiazioni e cerimonia finale

ore 19:30 EpicBlue Finale finisher party