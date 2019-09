Finale Ligure. Attimi di paura ieri mattina a Finale Ligure in via Ugo Bassi.

Secondo quanto appreso, intorno alle 11 e 50, una persiana di una palazzia della via finalese si è staccata all’improvviso, finendo sulla strada sottostante. Solo per un caso fortuito la persiana non ha colpito un passante che stava transitando sulla strada.

Immediato è scattato l’allarme con l’arrivo sul posto dei vigili urbani e dei vigili del fuoco, che hanno svolto le verifiche e gli accertamenti del caso.

La persiana ha ceduto all’improvviso, staccandosi e finendo al suolo. Fortunatamente non ha colpito nessuno.