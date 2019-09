Finale Ligure. Una intera notte a chiedere inutilmente aiuto poi, finalmente, i soccorsi. E’ la disavventura capitata ieri a un uomo di 59 anni sul Monte Sordo, a Finale Ligure, tratto in salvo dagli uomini del Soccorso Alpino.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 9 quando qualcuno ha segnalato di aver sentito delle grida provenire dalla zona della Grotta dell’Edera. Immediatamente i vigili del fuoco e la squadra del soccorso alpino hanno raggiunto il 59enne, che presentava un trauma cranico importante e la frattura scomposta dell’omero e dolore al torace.

L’uomo, appassionato di fotografia, era andato il giorno prima a fare delle foto ma era caduto, in un punto distante da dove aveva lasciato lo zaino con il telefono. Aveva quindi gridato per chiedere aiuto, ma fino a ieri mattina nessuno lo aveva udito. Vista la gravità del trauma è stato portato in ospedale dall’elicottero in codice giallo.